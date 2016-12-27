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'Gülben'le Öbür Dünyada Hesaplaşacağım!

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'Gülben'le Öbür Dünyada Hesaplaşacağım!
Yuvasını Gülben yıkmış!

Şarkıcı Yeşim Salkım 'Renkli Sayfalar' canlı yayınına bağlandı ve Gülben Ergen'le ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Yeşim Salkım kendi programında Türkiye’nin en zengin işadamlarından Hakan Uzan’la evliliği sürecinde aldatıldığını bir örnek üzerinden itiraf etmişti.

Renkli Sayfalar'da üstü kapalı bahsi geçen kişinin Gülben Ergen olduğu iddia edilmişti.
 
HESABIMIZ MAHŞERE
 
Yeşim Salkım programa canlı yayında bağlanarak Gülben Ergen'le isminin yan yana anılmasını  istemediğini söyledi.
 
Salkım, o dönem birden fazla aldatılma yaşadığını ve bahsi geçen konuşmada isim vermediğini söyledi.
 
"O dönem eski eşimin hayatına giren kimseyle adımın yana yana gelmesini istemiyorum..." diyen şarkıcı,
 
"Gülben Ergen'le hesabımız öbür dünyada" diyen Yeşim Salkım, "Allah ikimizin de yolunu açık etsin" dedi.
 
Yeşim Salkım'la Hakan Uzan 6 yıl evli kalmışlardı!
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