Güldür Güldür Show’a yeni 3 transfer!

Güldür Güldür yeni sezon öncesi oyuncu kadrosuna üç oyuncu daha kattı. İkisi eskiden de kadroda yer alan Aylin Kontante ve Çağlar Çorumlu programa yeniden dahil olurken, İrem Kahyaoğlu da kadroya yeni katılan isim oldu.

Yeni sezon için hazırlıklarına devam eden Güldür Güldür’de çalışmalar devam ediyor. Kadrosunda güçlü isimleri barındıran ve Ali Sunal’ın sunumuyla gerçekleştirilen eğlence programı Güldür Güldür Show’a üç bomba isim, sevilen programın kadrosuna dahil oldu.

AYLİN KONTANTE VE ÇAĞLAR ÇORUMLU GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW’A GERİ DÖNDÜ

Güldür Güldür Show yeni sezona hazırlanıyor. Çağlar Çorumlu ve Aylin Kontente Kul ekibe geri döndü. Çağlar Çorumlu bir süre önce ekipten ayrılmıştı. Aylin Kontente ise bebeği olduktan sonra bir sezon ara vermişti. İrem Kahyaoğlu da kadroya yeni katılan isim oldu.