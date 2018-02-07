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GULLE AİLESİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

GULLE AİLESİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

Anayolda savruldular!

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Bahadır AYNA

Aslanköy Kavşağı’nda dün saat 19.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Kaza Havva Samani’nin dikkatsizliği sonucu oldu. Mehmet Gulle sürdüğü MP 214 plakalı araç ile Lefkoşa’dan Mağusa istikametine doğru giderken, Aslanköy Kavşağı’ndan anayola dikkatsizce çıkış yapan Havva Samani’nin  sürdüğü ML 306 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlar anayol içerisinde savruldu. Samani hafif yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan MP 214 plakalı araçta CTP eski milletvekili Ahmet Gulle kardeşi Hasan Gulle de yolcu olarak bulunuyordu.

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Havadis

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