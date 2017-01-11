Gülşen Anne Oldu!

Geçtiğimiz yıl haziran ayında evlenen Ozan Çolakoğlu-Gülşen çiftinin bebekleri dünyaya geldi.

Fulya'daki özel bir hastanede doğum yapan ünlü şarkıcı, bu sabah bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. 1,5 kilogram ağırlığında doğan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

Renkli Sayfalar'ın haberine göre çift, bebeklerine Azur Benan ismini verdi.