Gülşen Anne Oldu!
İşte gülşen'in bebeğinin adı...
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Geçtiğimiz yıl haziran ayında evlenen Ozan Çolakoğlu-Gülşen çiftinin bebekleri dünyaya geldi.
Fulya'daki özel bir hastanede doğum yapan ünlü şarkıcı, bu sabah bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. 1,5 kilogram ağırlığında doğan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.
Renkli Sayfalar'ın haberine göre çift, bebeklerine Azur Benan ismini verdi.
Ozan Çolakoğlu yaptığı açıklamda, "Benan ismini annesi koydu. Azur ismini de ben çok severdim. Azur gök mavisi anlamına geliyor. Ben doğduğu anda kendimi tutamadım, hüngür hüngür ağladım. Allah'ın mucizesi bu. İnanılmaz bir duygu..." dedi.
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Etiketler : Ozan Çolakoğlu, Gülşen, bebek, Azur Benan
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