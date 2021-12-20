Gülşen'den çok konuşulacak sahne kostümü!

Her daim söylediği şarkılarla sevenlerini eğlendiren şarkıcı Gülşen, önceki akşam Mersin’de sevenleriyle buluştu. Sahne kostümleriyle sürekli isminden söz ettiren Gülşen, derin yırtmaçlı turuncu elbisesiyle gözleri üzerine çekti.

Aranjör Ozan Çolakoğlu ile mutlu bir evlilik süren şarkıcı Gülşen, özel hayatından çok kariyeriyle sık sık magazin gündemine geliyor.

Son dönemde konserden konsere koşan Gülşen, tercih ettiği iddialı sahne kostümleriyle sıklıkla isminden söz ettirmeyi başarıyor.

Gülşen geçtiğimiz aylarda bir konserinde giydiği transparan sahne kıyafetiyle magazin gündemine oturmuştu.

Gülşen gelen eleştirelere yanıt vererek "Ne giydiğime ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim" demişti.

Son olarak Mersin’de hayranlarıyla buluşan Gülşen, sahnede giydiği cesur elbisesiyle adından söz ettirdi.

Bacak dekolteli turuncu bir elbise tercih eden Gülşen, söylediği şarkıların yanı sıra cesur kıyafetiyle de dikkat çekti.

Kaynak: Acunn.com