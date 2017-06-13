Gülşen'den Demet Akalın'a 25 bin liralık hediye!

Geçen günlerde Gülşen'e 100 bin TL değerinde bir saat hediye eden Demet Akalın'a Gülşen'den de 25 bin TL'lik bir jest geldi.

Demet Akalın ile Gülşen'in dostluğu tam gaz sürüyor. Gülşen'in doğum gününde Demet Akalın 100 bin TL değerinde Gucci marka yılan model bir saat hediye etmişti.

Şimdi de Gülşen, Demet Akalın'a karşı jest yaptı.

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre Gülşen, Demet Akalın'ın kızı Hira'ya bikini, kendisine de 25 bin TL'lik Hermes marka çanta hediye etti.