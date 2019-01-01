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  3. Gülşen'in görüntüsü korkuttu

Gülşen'in görüntüsü korkuttu

Gülşen'in görüntüsü korkuttu 118

KIBRIS'TA YILBAŞI KONSERİ

Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta bir kulüpte konser veren Gülşen, görüntüsüyle korkuttu.