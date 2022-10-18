Gülseren Budayıcıoğlu 'Gerçek bir hikayeden alındı' demişti! Yalı Çapkını dizisi kimin hayatı?

Hikayesiyle ilk bölümden itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yalı Çapkını dizisi yayınlandığı günden bu yana merak konusu oldu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Tabi ki gerçek bir hikayeden alındı." açıklamasıyla dizinin kimin hayatı olduğu merak konusu oldu.

4. bölümü yayınlanan Yalı Çapkını dizisi kısa sürede ekranların en iddialı yapımları arasında yer almayı başardı. Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan dizinin hikayesinin gerçek bir hikaye olduğu ortaya çıktı.

"GERÇEK BİR HİKAYEDEN ALINDI"

Gülseren Budayıcıoğlu dizinin konusuyla ilgili, ''Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabi ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka.'' dedi.

YALI ÇAPKINI KONUSU

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa’yı kızdıran Ferit’in Gaziantep’ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa’nın en büyük gelini İfakat’in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep’te Korhan Ailesi’nin gelini olmaya uygun bulunan Suna’nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna’yı hem de kardeşi Seyran’ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

Haber Global