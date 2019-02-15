GÜMRÜĞE BEYAN EDİLMEYEN ÜRÜNLER BULUNDU
2 kişi tutuklandı!
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, saat 20:00 sıralarında, Ortaköy’de B.T.(E-29)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 5 adet parfüm ve 9 adet kol saati ve söz konusu şahsın Girne’deki ikametgahında yapılan aramda toplam 30 adet kol saati bulunarak emare olarak alınmıştır. Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.H.(E-27)’nin ikametgahında yapılan aramada ise yine gümrüğe beyan edilmemiş toplam 10 adet parfüm bulunarak emare olarak alınmıştır.
Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
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