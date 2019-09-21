GÜMRÜKSÜZ DANA VE KUZU ETİ!
Gümrüksüz Mal İthali Ve Tasarrufu
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Gümrüksüz Mal İthali Ve Tasarrufu
20.09.2019 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı’nda GKRY Bölgesinden KKTC’ye giriş yapan Y.A.(E-49)’nın kullanımında bulunan araçta Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekiplerince yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş 350 kg kemiksiz dana eti ve 90 kg kuzu bannası bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Etiketler : Gümrüksüz Mal İthali Ve Tasarrufu, kaçak et
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