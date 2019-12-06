GÜMRÜKSÜZ KAÇAK ET!

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU

05.12.2019 tarihinde, Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısından KKTC’ye giriş yapan H.A.(E-24)’nın kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, araçta gizli bölme içerisinde muhafaza edilen gümrüğe beyan edilmemiş toplam 50 kg ağırlığında sığır eti ve O.Ö.(K-32)’nün kullanımında bulunan araçta yapılan aramada ise yine gümrüğe beyan edilmemiş toplam 49 adet çeşitli miktarda yemek malzemesi tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.