GÜMRÜKSÜZ SİGARA!
Bir kişi hakkında yasal işlem!
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Gazimağusa’da da gümrüksüz mal tasarrufunda bulunduran bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Dün, saat 11.30 sıralarında, Gazimağusa’da E.O.(E-36)’nun tasarrufunda gümrüğü ödenmemiş 10 karton sigara tespit edilmiştir. Bahse konu sigaralar emare olarak alınarak konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.
Etiketler : Gazimağusa, gümrüksüz mal
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