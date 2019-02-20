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GÜMRÜKSÜZ SİGARA!

GÜMRÜKSÜZ SİGARA!

Bir kişi hakkında yasal işlem!

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Gazimağusa’da da gümrüksüz mal tasarrufunda bulunduran bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Dün, saat 11.30 sıralarında, Gazimağusa’da E.O.(E-36)’nun tasarrufunda gümrüğü ödenmemiş 10 karton sigara tespit edilmiştir. Bahse konu sigaralar emare olarak alınarak konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

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