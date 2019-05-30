Gümüş'ün takımı belli oldu!

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve şampiyonluk kutlamalarına katılmaması çok konuşulan Sinan Gümüş kararını verdi.

Galatasaray'ın 25 yaşındaki futbolcusu Sinan Gümüş,İtalya’ya gidecek.

Fenerbahçe için de ismi geçen Sinan’ın Genoa ile kesin anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Aynı zamanda Atalanta için de ismi geçen Sinan’ın Genoa ile 4 senelik bir anlaşma gerçekleştirdiği belirtildi.

Sinan son olarak Florya’daki evini taşımıştı.

Bir dönem Galatasaray’da da görev yapan İtalyan teknik adam Cesare Prandelli’nin çalıştırdığı Genoa’da aynı zamanda Koray Günter de forma giyiyor. Genoa son anda küme düşmekten kurtulmuştu.