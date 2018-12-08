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Günay Kandaz ve Tolga Bekçi toprağa verildi

Günay Kandaz ve Tolga Bekçi toprağa verildi

Gözyaşları durmadı

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Ülkede meydana gelen sel faciasında Ciklos’ta araçlarının sel sularına kapılmasıyla hayatlarını kaybeden 21 yaşındaki Tolga Bekçi ve 18 yaşındaki Günay Kandaz, Dikmen’de bugün toprağa verildi.

Tolga Bekçi ve Günay Kandaz, Dikmen Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle aileleri, arkadaşları ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı…Cenazeye Başbakan Tufan Erhürman da katıldı.

Kaynak:BRT

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