Günde 2-3 Diş Sarımsak Tüketirseniz...

Sarımsak tansiyonu düşürür mü sorusu özellikle yüksek tansiyona sahip olan insanlar tarafından oldukça merak ediliyor. Kalp hastaları tarafından da sıklıkla kullanılan, kan basıncını düşürücü etkisiyle bilinen sarımsağın tansiyonu düşürücü etkisi olup olmadığı herkes tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor.

Sarımsak tansiyonu düşürür mü?

Geçmiş yıllarda yapılan araştırmalar sarımsaktaki allicin maddesinin kan basıncını düşürücü etkisi olduğunu ortaya çıkardılar. 2008 yılında Kardiyovasküler Hastalıklar üzerinde yapılan bir araştırmada başlangıçta kan basıncı ne kadar yüksek olursa sarimsak tedavisinden sonra kan basıncında o kadar fazla azalma olduğu sonucuna varmışlardır.

Bununla birlikte, yüksek tansiyon tedavisinde sarımsak önerilmeden önce yapılması gereken çok araştırma var. Birincisi, çeşitli çalışmaların 23 haftaya kadar sürmesine rağmen, sarımsağın tansiyon düşürücü etkilerinin uzun vadede süreceğini gösteren hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Kan basıncı ilaçları yıllarca etkili olmaya devam ediyor, ancak günümüzde sarımsağın daha uzun bir süre boyunca aynı etkiye sahip olup olmayacağını bilmiyoruz.

İkincisi, yapılan çalışmalar sarımsağın kan basıncını düşürebileceğini göstermesine rağmen, kan basıncındaki bu azalmanın kalp krizi ve inme gibi hastalıkları azaltacağı görüşünde değildir. Yine sarımsak hakkında yapılan bu çalışmalar, kan basıncını düşüren ilaçların kalp krizi ve felç riskini azaltmada etkili olduğu görülmüştür. Sarımsağın kan basıncını ve tansiyonu düşürücü etkisinin olmasına rağmen, kalp krizi veya felç gibi hastalıkları önlediği söylenemez.

Toz sarımsak tansiyonu düşürür mü?

Sarımsak tozu üzerinde yapılan araştırmalarda yemeklere eklenen sarımsak tozundaki allicin maddesinin taze sarımsaktaki allicin maddesine oranla daha az olduğu görülmüştür. Dolayısıyla yemeklere eklenen sarımsak tozu, aroma katmanın dışında bir etki yaratmıyor. Sarımsağın faydalarından en etkili bir şekilde yararlanabilmek için sarımsağı bir bütün halinde yemeklerde kullanmak gerekiyor.

Sarımsak nasıl tüketilmelidir?

Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi, sarımsak eğer bir sağlık takviyesi olarak kullanılıyorsa günde 2 veya 4 diş sarımsak tüketilmesi gerektiğini söylüyorlar. Aynı zamanda yapılan araştırmalar sarımsağı, kıyılmış ve kavrulmuş olarak tüketilmesini öneriyorlar. Sarımsağın içerisinde bulunan allicin maddesinin ısı ile beraber ortaya çıktığını ve bu maddenin sağlık açısından oldukça faydalı olduğunu belirtiyorlar.

Sarımsak hangi hastalıklar için kullanılıyor?

"Journal of Epidemiology" nin yayınlamış olduğu rapora göre sarımsak kanser hastalıklarını, kalp hastalıklarını ve tansiyon hastalıklarını önlemeye yardımcı oluyor.

Sarımsağın ne gibi yan etkileri vardır?

Sarımsak sık sık kullanıldığında tansiyonu düşürücü etkisi bulunmaktadır. Sarımsak kullanıldıktan sonra ortaya çıkan en büyük yan etkiler vücut kokusu ve ağız kokusudur. Aynı zamanda sarımsak bazı insanlar üzerinde mide bulantısı, mide ekşimesi veya şişkinlik yaratabiliyor. Aynı zamanda sarımsağın kan inceltici özelliği sayesinde herhangi bir cerrahi girişim öncesinde kullanılması tavsiye edilmez. Kullanılacaksa da muhakkak uzmana danışılmalıdır. Sarımsak aynı zamanda HIV ilaçları ve kan inceltici ilaçlarla da etkileşime girebilir.

