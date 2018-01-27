Günde 3 tane bile olsa hurma yerseniz...

Hurma da A,B,C vitaminleri gibi birçok vitamin ve mineral bulunuyor. İsrail Teknoloji Üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göre, günde 3 adet hurmanın kalp krizi riskini neredeyse sıfıra indirdiği anlaşılmıştır.

İşte hurmanın sağlığınızda yarattığı diğer faydalar…

Zekâ seviyesini etkiliyor

Hurmanın içerisinde yer alan çeşitli vitamin ve mineraller hafızanızı güçlendirerek beyninizin daha iyi çalışmasını sağlıyor.

Tıpkı kuruyemişler gibi hurmada harika bir atıştırmalıktır. İçindeki früktoz size bitmek bilmeyen bir enerji verir.