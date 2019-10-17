Günde 8'den fazla tuvalete gidiyorsanız dikkat!

Olmadık yerde tuvaletiniz mi geliyor, yarım saati geçen bir yolculuk yapmanız gerektiğinde mutlaka yolculuk öncesi ve sonrası tuvalete mi gidiyorsunuz? Ya da sıvı tüketmek sizin için işkence mi? En önemlisi bu kadar sık tuvalete gitme nedeninizin mesanenizin küçük olmasına mı bağlıyorsunuz? O zaman yanlış yoldasınız! Çünkü mesaneniz küçük değil; düşündüğünüzden daha aktif…



Özellikle kadınlarda daha fazla görülen ve sosyal hayatı olumsuz yönde etkileyen aşırı aktif mesane problemiyle ilgili merak edilenleri Üroloji Bölümü Uzmanı Op. Dr. Doğukan Sökmen anlattı.



AŞIRI AKTİF MESANE NEDİR?

Aşırı aktif mesane; idrar torbası (mesane) kasının istemsiz kasılmaları sonucu gelişen sosyal hayatı ileri derecede etkileyen bir hastalıktır. Normalde mesanedeki idrar belli bir hacme gelmeden tuvalete gitme isteği vermez. Ancak aşırı aktif mesane durumunda bir çay bardağı idrarı bile çok ciddi sıkışmış gibi hissetme hatta idrara yetişemeden kaçırma durumu olabilir.

AŞIRI AKTİF MESANE PROBLEMİ YAŞIYOR MUYUM?

Aniden idrara sıkışma hissi yaşıyorsanız,

Günde 8’den fazla idrara çıkıyorsanız,

Geceleri idrarınızı yapmak için uyanmak artık bir rutine dönüştüyse,

Çok ani gelen idrarınızı yetişemeyerek kaçırıyorsanız bir an önce uzmana başvurmanız gerekir. Çünkü bu belirtilerin birini bile yaşıyorsanız aşırı aktif mesane probleminiz olup olmadığı konusunda değerlendirilmeniz gerekir.

AŞIRI AKTİF MESANE PROBLEMİ NEDEN OLUŞUR?

Kendiliğinden ve nedeni bilinmeyen bir şekilde mesane kasınız aşırı aktivite yapabilir.

İnme, Parkinson, hidrosefali, beyin tümörü, MS, travmatik beyin hasarı, şeker hastalığı gibi genel sağlık durumunu ciddi anlamda etkileyen hastalıklar da aşırı aktif mesane problemi yaşamanıza neden olabilir.

Ayrıca nörojenik durumlara bağlı olmayan; sık idrar yolları enfeksiyonu, mesane boynu darlıkları, mesane tümörü, mesane taşı, idrar yollarındaki yabancı cisimler, prostat büyümesi, geçirilmiş cerrahi girişimler gibi sağlık sorunları da aşırı aktif mesane problemini tetikleyebilir.

TANI NASIL KONULUR?

Üroloji uzmanı tarafından yapılan detaylı bir fizik muayene sonrasında aşırı aktif mesane problemine neden olabilecek ikincil hastalıkların netleştirilmesi için öncelikle böbrek ve mesaneye ultrasonografi, idrar tetkikleri, ayrıntılı bir işeme günlüğü tanı desteklenmesi amacıyla Ürodinami (mesane kasılmalarını ve basınçlarını ölçen test) ve sistoskopi (idrar yollarına kamera ile bakılması) yapılabilir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Birçok tedavi seçeneği olmakla birlikte öncelikle hayat tarzında değişiklik, pelvik taban egzersizleri ve davranış tedavileri verilir. Bu tedavilere ek olarak ilaç tedavisi, ilaç tedavisinden fayda görmeyen hastalara mesane botoks uygulamaları, sinirsel iletimi azaltmak için cerrahi girişimler ve sinir uyarıcıları, hatta mesane büyütme operasyonları yapılabilir.

AŞIRI AKTİF MESANENİZİ KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN…

Obeziteden kaçının.

Sağlıklı kilonuzu korumaya çalışın.

Sigara ve tütün mamüllerini hayatınızdan çıkarın.

Kabızlık problemi aşırı aktif mesane problemini tetikler. Bu nedenle lifli gıdalar tüketin..

Akşam saatlerinde sulu meyve ve sebzetüketimden kaçının.

Mesane problemlerini artıran narenciye, soda ve domatesten uzak durun.

Alkolü sınırlandırın.

Tuvaletinizi yaptıktan sonra birkaç saniye bekleyin ve tekrar yapmayı deneyin.

Tuvalete ne kadar sıklıkla gittiğinizi kontrol etmek için bir çizelge hazırlayın ve gitmenize gerek olup olmadığını sorgulayın.

Yapay tatlandırıcılar, aşırı baharatlı yemekler ve gazlı içeceklerle vedalaşın. Mesane için uyarıcı olan kafein içeren çay ve kahve tüketiminizi en aza indirgeyin.

Düzenli spor ve egzersizi hayatınızın tam ortasına yerleştirin.

Mesane kaslarınızı kontrol altında tutmayı öğrenmek için Kegel Egzersizleri (Pelvis tabanı adı verilen bölgede bulunan, idrar yapma ihtiyacı hissedildiğinde ve kadın tarafından çalıştırılan kas grubuna pelvis tabanı kasları adı verilir. Bu kaslar daha derinde yer alan kaslarla birlikte çalışarak dışkılama işlevinin yerini getirilmesini ve pelvis tabanı içerisinde yer alan organların sarkmadan burada kalmasını sağlama rolünü üstleniyor. Kegel egzersizleriyle yıpranarak güçsüz duruma düşmüş ve bu nedenle idrarın uygunsuz bir zamanda boşalmasına neden olan bu kas gruplarının güçlenmesini ve işlevlerini daha iyi yerine getirmesi sağlanır) yapın.



