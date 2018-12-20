Ayşe Mine: Yıllar önceki evliliğimde günde beş öğün şiddet gördüm

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren sanatçı Ayşe Mine, Kanal D'deki '2. Sayfa' programına konuk oldu.

'2. Sayfa' programında çarpıcı itiraflarda bulunan Ayşe Mine, 14 yaşında tanışıp 17 yaşında evlendiği eşinden günde 5 vakit dayak yediğini söyledi.

Şarkıcı ''Bana şaşı ve şehla diyorlar fakat ben başıma aldığım darbelerden dolayı böyle oldum'' ifadelerini kullandı.

''BOŞANDIKTAN SONRA BENİM HABERİM OLDU''

Ayşe Mine, eşinin kendisine bir gün kağıt imzalattığını ve ilerleyen zamanlarda da bir avukatın kendisini arayarak eşinden boşandığını söyledi.

Ayşe Mine ''Benim hiçbir şeyden haberim yoktu, fakat iyi ki boşanmışım yoksa şu an hayatta olamazdım''dedi.