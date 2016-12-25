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"GÜNDE EN AZ 2 KİVİ TÜKETİLMELİ"

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"GÜNDE EN AZ 2 KİVİ TÜKETİLMELİ"
"Günde en az 2 kivi tüketilmeli"

Kış mevsiminde artan soğuk algınlığı ve gribe yakalanmamak için, C vitamini yönünden zengin olan kivinin günde 2 adet tüketilmesi öneriliyor. ODÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Enginyurt: Bizim önerimiz kahvaltıda dahi kivinin tüketilmesi yönünde

Özellikle kış mevsiminde artan soğuk algınlığı ve gribe  yakalanmamak için C vitamini yönünden zengin olan kivinin bolca tüketilmesi  öneriliyor.
 
Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı  Başkanı Doç. Dr. Özgür Enginyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde  mevsimsel soğuk algınlığı ve grip vakalarında artış gözlemlendiğini belirterek,  bu hastaların çoğuna vitamin yönünden zengin olduğu bilinen kivi tüketmelerini  önerdiklerini söyledi.
 
Soğuk algınlığı ve gribe yakalanmamak için bir dizi önlem  alınabileceğini dile getiren Enginyurt, bunların arasında bol vitaminli  meyvelerin de tüketilmesi olduğunu belirtti.
 
Bu meyvelerin başında C vitamini yönünden oldukça zengin ve birçok  hastalığa iyi geldiği bilinen kivinin bulunduğuna işaret eden Enginyurt, "Yapılan  bilimsel çalışmalar sonucu kivinin gribal enfeksiyonlara ve soğuk algınlığına iyi  geldiği biliniyor. Bu meyveyi tüketen vatandaşlarımızın uzun süre hasta  olmadığını görüyoruz." dedi.
 
Kivinin Karadeniz Bölgesi'nde oldukça fazla üretildiğine dikkati çeken  Enginyurt, "Dolayısıyla C vitamini deposu kivinin bulunması da oldukça kolay.  Hemen hemen her manav ve markette ucuza kivi bulmak mümkün. Vücut direncimizin  gelişmesi için mutlaka kivi tüketilmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.
 
Enginyurt, 7'den 70'e herkese günde en az 2 kivi tüketmesini önererek,  "Özellikle gelişim çağındaki çocuklarımızın kivi yemesinde oldukça fazla fayda  bulunuyor. Hatta bizim önerimiz, kahvaltıda dahi kivinin tüketilmesi yönünde.  Çünkü sabah tüketilen bir kivi, çocukların günlük vitamin ihtiyacını rahatlıkla  karşılayacaktır." açıklamasında bulundu.
 
"Kivinin faydaları aşılanmalı"
 
C vitamini bakımından zengin olan kivinin özellikle grip, nezle ve  soğuk algınlığına karşı sıkça tüketilmesinin son derece faydalı olduğunu belirten  Enginyurt, bu meyvenin herhangi bir yan etkisinin de bulunmadığını vurguladı.
 
Enginyurt, kivinin bilinen faydalarını şöyle sıraladı:
 
"C vitaminin yanı sıra A ve E vitaminin de bulunduğu kivinin çok fazla  faydası var ama en bariz faydası, kanser türlerinin geciktirilmesi ve kansere  yakalanma riskinin azaltılması. Antioksidan özelliğiyle kansere karşı koruyucu  etkisi var. Kivinin yapısında bulunan lif oranı kabızlığı önlüyor. Tansiyon ve  kolesterol düşürücü etkileri olduğu biliniyor. Grip, nezle, hatta astım  hastalığına faydalı. Özellikle gribal enfeksiyonların sık görüldüğü günümüzde bol  miktarda tüketilebilir."

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