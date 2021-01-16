Gündem kapanma!

Artan ve durdurulamayan yerel bulaşı önleyebilmek adına Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun 14 günlük kapanma konusunda ısrarcı olduğu Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin de bu görüşte olduğu ancak bazı bakanların ise bu görüşe kesinlikle karşı olduğu konusunda iddialar gündemde iken Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu’nu acil olarak toplantıya çağırdı. Saat 15'te başlayacak toplantı sonrası yeni kararlarının açıklanması bekleniyor.