Gündüz Vakti Kuyumcuyu Soyup Ortadan Kayboldular
Polis, gündüz vakti bir kuyumcuyu soyup ortadan kaybolan 2 hırsızı arıyor.
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Girne'nin en gözde yeri olan Girne Antik Limanı'nda 2 kişi bir kuyumcu dükkanını soydu. Öğlen saatlerinde kuyumcuya gelen soyguncular, içerideki iki çalışanı etkisiz hale getirerek kuyumcudaki mücevherleri çaldı. Hırsızlar elini kolunu sallayarak kuyumcudan çıkıp ortadan kayboldu. Polis, güvenlik kameralarından tespit edilen soyguncuların eşkallerini sosyal paylaşım sitesi üzerinden servis ederek görenlerin en yakın güvenlik birimlerine ihbar etmesi konusunda uyarıda bulundu.
İki soyguncunun öğleden sonra Lefkoşa bölgesinde görülmesi üzerine polis zanlıların Rum tarafına kaçabileceğinden şüphelenerek bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.
Girne'de gündüz vakti gerçekleştirilen soygun halkta korkuya yol açtı.
Kaynak: İHA
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