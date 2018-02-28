Gündüzleri bakıcı, geceleri çok farklı bir insan!

20 yaşındaki Lucia, akşamları kendini bebeğe dönüştürüyor. Kontakt lensler dışında hiçbir estetik operasyon geçirmediğini söyleyen genç kadın, gündüzleri bir yaşlı bakım evinde bakıcılık yaparken geceleri başka bir insana dönüşüyor.

CİNSEL BİR YÖNÜ YOK

Sokakta görüşünü sebebiyle tepki çektiğini kimi zaman da kendisine gülündüğünü söyleyen Lucia, Instagram'da oldukça popüler bir figür. Cosplay hobisinin asla cinsel bir yönü olmadığını anlatırken bunun kendisini bulmasına yardım ettiğini de sözlerine ekliyor.