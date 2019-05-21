Güneş, kilo vermeyi kolaylaştırıyor

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Lütfiye Derya İnal, "D vitamini obeziteden koruyor, insülin direncini dengeleyerek kilo vermenizi kolaylaştırıyor. Günde en az 15 dakika yüz, boyun, kol ve bacaklarınızı güneş ışığına tutarak D vitamini ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz" dedi. İnal, D vitamini eksikliğinin fazla kilo ile ilişkili olduğunu da sözlerine ekledi.

D vitamini eskiden sadece kemik sağlığı üzerine etkili bir vitamin olarak bilinirken yapılan çalışmalar, genel vücut sağlığı üzerinde de etkileri olduğunu gösterdi. D vitaminin bir hormon olduğunu belirten VM Medical Park Kocaeli Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Lütfiye Derya İnal, “Somon, sardalya gibi yağlı balıklarda ve yumurta sarısında yoğun bulunmasına rağmen, besinlerle vücudumuzun D vitamini ihtiyacının en fazla yüzde 10-20’sini karşılayabiliyoruz. Esas sentezi yani yüzde 80-90’ını güneş ışınlarının cildimize direk teması ile gerçekleşmektedir” diye konuştu.

“GÜNDE 15 DAKİKA GÜNEŞLENİN”

Türkiye´ye düşen güneş ışınlarının açısı göz önünde bulundurulduğunda mayıstan kasım ayına kadar olan zamanın D vitamini sentezi için etkili olduğunu söyleyen Dr. Lütfiye Derya İnal, “Bu tarih aralığında 10.00-15.00 saatleri arasında kısa süreli güneşlenmek uygundur. Günde en az 15 dakika yüz, boyun, kollar mümkünse de bacaklar güneş görmelidir. Koyu tenlerde bu süre biraz daha uzun olmalıdır. Kolaya kaçıp evde camın arkasında, perde arkasında, araba kullanırken kolunuzu yüzünüzü güneşe tutarak D vitamini sentezlemek mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

“D VİTAMİNİ TAKVİYESİ ALIRKEN DİKKATLİ OLUN”

D vitamini eksikliğinin belirtileri hakkında bilgi veren Dr. Lütfiye Derya İnal, fazla alınan vitamin takviyelerinin zararlı olabileceği uyarısında bulundu. Dr. Lütfiye Derya İnal, şunları söyledi:

“D vitamini için hedef değer 30-50 ng/ml´dir. Aşırı terleme, yorgunluk, halsizlik, ishal veya kemik ağrınız varsa, D vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. Araştırmalar, D vitamini eksikliğinin obezite ve fazla kilo ile yakından ilişkisi olduğu tespit etmiştir. Zayıflamak isteyenlerin D vitamini düzeylerinin tespit edilmesi büyük öneme sahiptir. Yağsız beslenme D vitamini gibi yağda eriyen vitaminlerin vücutta kullanımına olumsuz etki edecektir. Fiziksel aktivitenize, yaşınıza, cinsiyetinize ve hastalık durumunuza uygun miktarda sağlıklı yağları tüketebilirsiniz. Obezite ile savaşta diyet kadar egzersiz de önemli. Özellikle yaz aylarında kapalı spor salonlarında spor yapmak yerine, eşofmanları giyip sokaklara ve parklara çıkmak en verimlisidir. Peki, bol bol D vitamini takviyesi almak doğru mudur? Elbette hayır. Takviyeler hekim kontrolünde kişinin ihtiyacı ölçüsünde hesaplanarak alınmalıdır. 150 ng/ml üzeri toksiktir. Yaygın kas ağrıları, şiddetli halsizlik, bulantı-kusma, kabızlık, idrarda kalsiyum atılımında artış, böbrek taşı, kalpte ritim bozuklukları ve pankreatit (pankreasın iltihaplanması) gelişebilir.”