“Güneş Yanığı, Güneş Çarpması, İshal Ve Böcek Sokmasına Karşı Neler Yapılabilir? ”

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nermin Ankay yaz aylarında çocuklarda en sık karşılaşılan sorunların güneş yanığı, güneş çarpması, ishal ve böcek sokması olduğunu belirterek aileleri uyardı. Dr. Nermin Ankay sıcakların artmasıyla birlikte görülen güneş yanıklarını önlemek için güneş ışınlarının en etkili olduğu 11:00-16:00 saatleri arasında çocukların dışarı çıkarılmamasını önerdi. Ankay ayrıca en az 30 koruma faktörlü krem sürülmesinin yanı sıra gözlük, şapka, şemsiye gibi güneş koruyucuların da kullanılabileceğini hatırlattı.

Dr. Nermin Ankay özellikle öğle saatlerinde sıcağa maruz kalan çocuklarda ateş, halsizlik, bulantı, kusma ve hatta bilinç kaybıyla seyreden güneş çarpması vakaları görülebildiğini söyledi. Basit güneş çarpmalarında evde ılık suyla banyo ve bol sıvı takviyesi yapılarak müdahale edebileceğini belirten Dr. Nermin Ankay ağır vakalarda ise hastanede müdahale gerektiğinin altını çizdi. Ailelerin ince ve açık renkli giysiler tercih etmesi ve çocuğun bol sıvı tüketmesini teşvik etmesi uyarısında bulunan Nermin Ankay ishal ve böcek sokmasına ilişkin ise şu bilgileri verdi:

“Sıcaklık artışı mikropların üremesini kolaylaştırarak gıdaların erken bozulmasına yol açar. Virüslerin sebep olduğu basit yaz ishalleri tedavi uygulanmadan çocuğun beslenmesine dikkat edilerek ve bol sıvı verilerek 1-2 günde kendiliğinden geçebilir. Ancak ishalle birlikte çocukta halsizlik varsa, beslenemiyorsa, yüksek ateş, tekrarlayan kusma, döküntü veya kanlı ishal eşlik ediyorsa derhal bir uzmana başvurulmalıdır.

İshalden korunmak için meyve sebzeler iyi yıkanmalı, el hijyenine dikkat edilmeli, kaynağı belli olmayan sular çocuklara içirilmemeli, içirilecekse mutlaka kaynatılmalıdır.

Akrep, yılan gibi zehirli böcek ve hayvan sokmalarında derhal acil servise başvurulmalıdır. Alerjik reaksiyon yapmamış, hafif sinek, böcek sokmalarında ise ısırık bölgesi su ve sabunla yıkanmalıdır. Kaşıntıya karşı ilaçlar ve solüsyonlar kullanılabilir. Şiddetli ödem ve kızarıklık durumunda uzmana başvurulmalıdır.

Arı sokması ise çok ciddi sorunlara hatta hayati riske neden olabildiğinden mutlaka o bölge sabun ve bolca soğuk su ile yıkanmalı, eğer vücutta şişme ve kızarıklıklar oluşuyorsa hemen hastaneye gidilmelidir. Böcek-sinek sokmalarından korunmak için, özellikle küçük bebeklerde yatak çevresini koruyacak cibinlik kullanılmalı, bebeklerin kollarını ve bacaklarını koruyan giysiler tercih edilmelidir. Piknik alanlarında kol ve bacağı açıkta bırakan giysiler giydirilmemeli, açık ayakkabı tercih edilmemelidir.”