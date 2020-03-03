Güneşköy’de yangın

Bu sabahın ilk saatlerinde Güneşköy ağıllar bölgesinde bulunan Erkan Borat’a ait arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana gelmiştir.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Çıkan yangın sonucu, Erkan Borat’a ait yaklaşık 700 adet büyük boy balyalar tamamen yanarak zarar görmüştür.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

BRTK