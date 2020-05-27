Güney Kıbrıs, tatile geldikten sonra koronavirüse yakalananların masraflarını karşılayacak.

Çarşamba günü yayımlanan mektupta Güney Kıbrıs yönetimi, tatile geldikten sonra Covid-19 hastalığına yakalananların konaklama, ilaç ve yiyecek masraflarının hem hastalar hem de aileler için karşılanacağını açıkladı.

Şimdiye kadar Güney Kıbrıs'ta 939 vaka, 17 ölüm kaydedildi.

Turizm, Güney Kıbrıs'ın GSYH'nın yüzde 15'ine denk geliyor.