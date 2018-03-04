GÜNEY KIBRIS’A GİDECEKLERDİ

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Baykal Mahallesinde önceki gün yakalanan 20 Suriye uyruklu mülteci ile adaya girişlerine yardımcı olduğu ileri sürülen Uğur Mutluman, Erdal Vadeoğlu, Osman Cereci ve Ali Barbaros, dün tutukluluk talebi ile Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi Yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Polis Memuru Raif Safa, 2 Mart 2018 tarihinde saat 14.30’da, Gazimağusa’da, Hasan Ziya Sokak üzerinde, polis tarafından düzenlenen opersyon sonucu, mahkeme huzurunda bulunan 4’ü kadın 20 mültecinin tespit edildiğini söyledi.

Mültecilerin 5 tanesinin araç içerisinde, 15 tanesinin ise aynı bölgede bulunan zanlı 1 Uğur Mutluman’ın ikamet ettiği apartman dairesinde tespit edildiğini anlattı.

Safa, mültecilerle birlikte, adaya girişlerine yardımcı olan Uğur Mutluman, Erdal Vadeoğlu, Osman Cereci ve Ali Barbaros’un da gözaltına alındığını söyledi.

3 gün tutuklu kalacaklar

Mültecilerin Güney Kıbrıs’a geçmek üzere ülkeye giriş yaptıklarının belirlendiğini aktaran Safa, soruşturmanın yeni başladığına dikkat çekerek, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Umut İnan, zanlıların, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.

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