Güney Kıbrıs'a Ocak Ayında 85 Bin Turist!

Kıbrıs Rum İstatistik Dairesi tarafından yayımlanan verilere göre Ocak 2020 döneminde adaya gelen turist sayısı rekor düzeye ulaştı. Yolcu Anketi sonuçlarına göre Ocak 2020’de adaya gelen turist sayısı Ocak 2019’a kıyasla %4,5 artışla 81 bin 970’ten 85 bin 622’ye ulaştı.

Ocak 2020’de gelen turist sayısı şimdiye kadar ocak ayında adaya gelen en büyük rakam oldu. İstatistik Dairesine göre, İsrail’den gelen turist sayısı Ocak 2020’de %58,0 artarken Ukrayna’dan gelenlerin sayısındaki artış %91,9’a ulaştı.

Bunun aksine Britanya’dan gelen turist sayısında %4,7, Yunanistan’dan gelenleri sayısında %18,1 ve Rusya’dan gelenlerin sayısında ise %4,6 düşüş görüldü.

Buna ek olarak, Britanya, Ocak 2020 döneminde %21,6 ile Kıbrıs’ın başlıca turizm kaynağı olmaya devam ederken onu %16,0 ile İsrail, %10,7 ile Yunanistan ve %8,8 ile Rusya izledi. Ocak 2020 yolculuk nedeninin %57,6 tatil, %22,9 dost ve aile ziyareti, %19,2 iş hedefli olduğu belirtildi.

Bu arada Ocak 2019’a kıyasla Kıbrıslıların da yurt dışı seyahatlerinde %12,5 düzeyinde önemli bir artış kaydedildi. Yolcu Anketi sonuçlarına göre Ocak 2020’de yurt dışına giden Kıbrıslıların sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %12,5 artarak 119 bin 570’ten 134 bin 507’ye çıktı.

Ocak 2020’de Yunanistan’dan adaya geri dönen Kıbrıslı Rumların sayısı %10,2 artarak 38 bin 767 olarak açıklandı. Britanya’dan geri dönenlerin sayısı ise %8,1 artışla 18 bin 198’den 19 bin 669’a ulaştı.



Kıbrıs Haber Ajansı