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GÜNEY KIBRIS'A YILDIRIM DÜŞTÜ!

GÜNEY KIBRIS'A YILDIRIM DÜŞTÜ!

2 ayrı yerde orman yangını çıktı.

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Elverişsiz hava koşullarının yaşandığı Güney Kıbrıs’ta  yıldırım düşmesi sonucu 2 ayrı yerde orman yangını çıktı.

Yangınlardan biri Ayio Theoro Solya ormanında diğeri de Baf’ın Ayio Nikola bölgesindeki ağaçlık alanda başladı.

Solya’daki yangın bir kilometrekarelik alanı etkiledi, Ayio Nikola’daki yangına ise hava araçlarıyla müdahale edildi.

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