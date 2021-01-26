Güney Kıbrıs’ta 109 vaka tespit edildi, 2 kişi hayatını kaybetti
Güney Kıbrıs’ta 109 vaka tespit edildi, 2 kişi hayatını kaybetti
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Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde 2 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, gerçekleştirilen 10 bin 992 testle 109 yeni vaka tespit edildi.
Toplam vaka sayısı 30 bin 252'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı da 190'a yükseldi.
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