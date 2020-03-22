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Güney Kıbrıs'ta 11 yeni korona virüs vakası

Güney Kıbrıs'ta 11 yeni korona virüs vakası

Güney Kıbrıs'ta 11 yeni korona virüs vakası

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) 11 yeni korona virüs vakası daha tespit edildi.Güney Rum Sağlık Bakanlığı Genetik ve Nöroloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs'ta 11 yeni korona virüs vakasının daha belirlendiği, toplam vaka sayının 95'e çıktığı bildirildi. Vakalardan 3'ünün daha önce teyit edilmiş vakalarla temas ettiği belirtilen açıklamada, 4'nün Baf Genel Hastanesiyle ilişkili olduğu, diğer 4 kişinin ise İngiltere ve Meksika'dan döndüğü ifade edildi.

İHA

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