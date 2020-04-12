Güney Kıbrıs’ta 17 yeni vaka ve 1 can kaybı var
Güney Kıbrıs’ta 17 yeni vaka ve 1 can kaybı var
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Güney Kıbrıs’ta bugün 17 yeni Koronavirüs vakasının tespit edildiği belirtildi.
Öte yandan 82 yaşındaki bir kadın hasta ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Bu rakamlarla birlikte, Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı 633’e yükseldi.
Toplam virüs kaynaklı ölümlerin sayısı ise 16’ya çıktı.
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