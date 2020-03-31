Güney Kıbrıs'ta 32 yeni vaka!

Güney Kıbrıs'ta şimdiye kadar koronavirüs nedeniyle sekiz kişi öldü, toplam vaka sayısı (5’iİngiliz üssünde olmak üzere) 262'ye yükseldi.

Günün gelişmeleri:

Bugün hayatını kaybeden 83 yaşındaki koronavirüs hastasının ardından ölümler 8’e ulaştı.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin 7'sinin erkek, 1'inin kadın ve yaş ortalamalarının da 68 olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre bugün tespit edilen 32 kişi;

13'ünün daha önceki vakalarla teması olan kişiler olduğu, 4'ünün İngiliz üsleri mensubu ve 15'inin ise nasıl vürüs kaptığının araştırıldırıldığı bildirildi.

Yetkililer bugün açıklanan çok sayıdaki vakanın şaşırtıcı olmadığı ve beklenilen bir durum olduğunu vurgularken tedbirlerin uygulanması halinde durumun iyiye gideceğini açıkladılar.