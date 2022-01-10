Güney Kıbrıs’ta 4 bin 137 yeni vaka belirlendi

Güney Kıbrıs’ta Covid 19’dan 4 kişinin öldüğü bugün yapılan 137 bin 91 testle 4 bin 187 vaka saptandı.

Rum Sağkık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, toplam vaka sayısı 208 bin 559’a, ölüm sayısı da 661’e yükseldi.

Hastanede tedavi gören 245 hastadan 86’sının durumunun da kritik olduğu belirtildi.