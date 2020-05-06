Güney Kıbrıs'ta 5 yeni pozitif vaka tedpit edildi

Salı günü yetkilier tarafından yapılan açıklamaya görei toplam 2062 tahlil sonucu beş yeni korona virüsü vakası teyit edildi.

Bugün kaydedilen veriler temelinde toplam vaka sayısı Britanya Üslerindeki on vaka ile birlikte 883’e ulaştı.

Epidemioloji Gözetim Birimine göre, teyit edilen vakalarla bağlantılı iz sürümü ile gerçekleştirilen toplam 97 test sonucunda iki pozitif vaka kaydedildi.

Genel Hastanenin Mikrobioloji Laboratuvarı tarafından yapılan toplam 241 test sonucunda hiçbir olumlu vakaya rastlanmadı. Ayrıca yurt dışından dönen toplam 651 kişiye yapılan test sonuçları da yine temiz çıktı.

Buna ek olarak özel insiyatifle yapılan toplam bin dokuz test sonucunda 3 pozitif vaka kaydedilirken perakende gıda ve içecek ticareti sektöründe toplam iki bin çalışana gerçekleştirilen tahliller çerçevesinde yapılan 64 test sonuçlarında da yine herhengi bir pozitif vakaya rastlanmadı.



Kıbrıs Haber Ajansı