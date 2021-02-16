Güney Kıbrıs’ta 81 yeni vaka i, 3 kişi hayatını kaybetti
Güney Kıbrıs’ta 81 yeni vaka i, 3 kişi hayatını kaybetti
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Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 26 bin 270 test sonucunda 81 yeni vaka belirlenirken
3 hasta da hayatını kaybetti.
89 yaşındaki kadın hasta ile 74 ve 94 yaşlarındaki erkek hastaların hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 225’e, vaka sayısı ise 32 bin 707’ye yükseldi.
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