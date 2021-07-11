Güney Kıbrıs’ta bugünkü vaka sayısı 960

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vaka sayısı tırmanmaya devam ediyor. Son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 950’yi aştı.

Sağlık Bakanlığı bugün yapılan 69 bin 310 testten 960’ının pozitif çıktığını, toplam vaka sayısının 83 bin 423’e yükseldiğini açıkladı.

Tedavi gören hasta sayısı, 32’sinin durumu ciddi olmak üzere 125 olarak açıklandı. Bugün koronavirüs sebepli can kaybı olmadı, bu kategorideki rakam 380’de kaldı.