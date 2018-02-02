GÜNEY KIBRIS'TA BÜYÜK ET SKANDALI!

İngiltere’deki sağlıksız et skandalının Güney Kıbrıs’a kadar ulaştığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi son günlerde İngiltere’yi sarsan büyük bir gıda skandalının ortaya çıktığını yazdı.

İngiliz gıda biriminin, et dağıtımı yapan bir şirkette yaptığı denetimde, etlerin depolama ve dağıtımında gerekli sağlık koşullarının yerine getirilmediğini saptadığını kaydeden gazete, İngiltere’deki birçok restoranın söz konusu şirketle ilişkilerini kestiğini belirtti. Bahse konu etlerin Güney Kıbrıs’a da ihraç edildiğini aktaran gazete, bu kapsamda Rum Veteriner Dairesi’nin binlerce kilo ete el koyduğunu ve AB’nin yetkili birimini durumdan haberdar ettiğini yazdı.