Güney Kıbrıs'ta deprem! İstifa etti

Sabıkası olan hayal ürünü bir Çinli işinsanına vatandaşlık ve AB pasaportu verilmesi için çabalarken Al Jazeera kameralarına yakalanan Parlamento Başkanı Syllouris, koltuğunu bırakmak zorunda kaldı.

Güney Kıbrıs, El Cezire televizyonunda yayımlanan bir haberin ardından, en az 2 milyon euro yatırım yapanlara vatandaşlık ve AB genelinde vizesiz seyahat hakkı verilmesi uygulamasını askıya aldı.

Skandalın kahramanı ise, bugün istifasını açıkladı. Parlamento Başkanı Demetris Syllouris oldu, sabıkası olan hayali bir Çinli işinsanına vatandaşlık ve AB pasaportu verilmesi için nüfuzunu kullanmayı önermişti.

Al Jazeera muhabiri tarafından kaydedilen görüntüler, adanın güneyinde depreme yol açmış durumda. Haberin ardından, hükümet acil toplandı ve 'Altın pasaport' olarak adlandırılan vatandaşlık programının askıya alınması kararı verdi.

Güney Kıbrıs protokolünde ikinci sıradaki devlet yetkilisi olan Syllouris, daha önce yaptığı açıklamada özür dilemiş ve 19 Ekim itibariyle görevinden ayrılacağını belirtmişti.

2004'te AB üyesi olan Kıbrıs, şu anda yeterli derecede yatırım yapanlara AB pasaportu veriyor.

Geçen Kasım ayında, Malezya devlet fonu IMDB'den milyarlarca doların kaybolması skandalındaki önemli isimlerden Jho Low'un Eylül 2015'te Güney Kıbrıs vatandaşlığı aldığı ve ülkede 5 milyon dolarlık mülk satın aldığı ortaya çıkmıştı.

Savcıların milyarlarca dolar kara parayı akladığını söylediği Low, ABD'de aranıyor. Low suçlamaları reddediyor ve şu anda nerede yaşadığı bilinmiyor.

Güney Kıbrıs daha sonra, 25 yabancı yatırımcının aldığı "altın pasaportları" iptal etmişti. Bunlar arasında dokuz Rus, sekiz Kamboçyalı ve beş de Çinli vardı.

Geçen yıl AB Komisyonu, AB üyesi ülkelere birlik dışından gelip, yatırımlar yoluyla vatandaşlık alanlar konusundaki araştırmaların sıkılaştırılması çağrısı yapmıştı. Malta ve Bulgaristan da benzer yatırım programlarıyla vatandaşlık dağıtıyor.

İngiltere ve bazı diğer AB ülkeleri ise, yatırım karşılığında "altın" oturum vaat ediyor.

Kaynak: Milliyet