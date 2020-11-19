Güney Kıbrıs’ta korona virüs tedavisi gören bir kişi daha hayatını kaybetti
Güney Kıbrıs’ta korona virüs tedavisi gören bir kişi daha hayatını kaybetti
A+A-
Güney Kıbrıs’ta korona virüs tedavisi gören bir hastanın daha hayatını kaybettiği haber verildi. “Referans Hastanesinde” hayatını kaybeden kişinin, Limasol’daki huzurevinde kalan ve virüsün bulaşması sonucu hastaneye kaldırılan 87 yaşındaki bir kadın olduğunu bildiren Rum haber kaynakları, kadının nihai ölüm sebebinin dolaşım sistemi rahatsızlıklarına bağlı olduğunu kaydetti.
TAK
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.