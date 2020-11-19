Güney Kıbrıs’ta korona virüs tedavisi gören bir kişi daha hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs’ta korona virüs tedavisi gören bir hastanın daha hayatını kaybettiği haber verildi. “Referans Hastanesinde” hayatını kaybeden kişinin, Limasol’daki huzurevinde kalan ve virüsün bulaşması sonucu hastaneye kaldırılan 87 yaşındaki bir kadın olduğunu bildiren Rum haber kaynakları, kadının nihai ölüm sebebinin dolaşım sistemi rahatsızlıklarına bağlı olduğunu kaydetti.

TAK