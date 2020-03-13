Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Güney Kıbrıs’ta korona virüs vakası 10’a yükseldi
Güney Kıbrıs’ta korona virüs vakası 10’a yükseldi

Güney Kıbrıs’ta korona virüs vakası 10’a yükseldi

Güney Kıbrıs’ta korona virüs vakası 10’a yükseldi

A+A-

Güney Kıbrıs’taki teyit edilmiş korona virüs vakası 10’a yükseldi.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni 3 vakanın birinin Alman ikisinin Kıbrıslı Rum olduğu belirtildi.

Rum medyasındaki haberlerde, hastalık tespit edilenlerin,  İtalya, Almanya ve Yunanistan’dan dönüş yapan kişiler olduğu kaydedildi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.