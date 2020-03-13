Güney Kıbrıs’ta korona virüs vakası 10’a yükseldi
Güney Kıbrıs’ta korona virüs vakası 10’a yükseldi
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Güney Kıbrıs’taki teyit edilmiş korona virüs vakası 10’a yükseldi.
Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni 3 vakanın birinin Alman ikisinin Kıbrıslı Rum olduğu belirtildi.
Rum medyasındaki haberlerde, hastalık tespit edilenlerin, İtalya, Almanya ve Yunanistan’dan dönüş yapan kişiler olduğu kaydedildi.
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