Güney Kıbrıs’ta korona virüs vakası 10’a yükseldi

Güney Kıbrıs’taki teyit edilmiş korona virüs vakası 10’a yükseldi.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni 3 vakanın birinin Alman ikisinin Kıbrıslı Rum olduğu belirtildi.

Rum medyasındaki haberlerde, hastalık tespit edilenlerin, İtalya, Almanya ve Yunanistan’dan dönüş yapan kişiler olduğu kaydedildi.