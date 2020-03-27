Güney Kıbrıs'ta korona virüse bağlı ölü sayısı 5 yükseldi
Güney'de korona virüse bağlı ölü sayısı 5'e yükseldi.
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Çin'de ortaya çıkan tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Güney Kıbrıs'ta bugün korona virüse bağlı 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, korona virüs vakaları 16 kişi artarak 162'ye ulaştı.
Kaynak: İHA
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