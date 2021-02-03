Güney Kıbrıs’ta koronavirüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 139 yeni vaka saptandı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, 139 yeni vaka saptandı. Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bugün 79 yaşındaki kadın hastanın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmsiyle toplam can kaybı 203’e yükseldi.

Bugün yapılan 28 bin 569 testten 139’u pozitif çıktı, pandeminin başından beri saptanan vaka sayısı 31 bin 263’e ulaştı. Bugün itibarıyla tedavi gören hasta sayısının 129 olduğu açıklandı. Hastalardan 39’unun durumunun ciddi, 23’ünün entübe olduğu bilgisi verildi.