Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs’ta 8 yeni vaka daha tespit edildi. Böylece toplam pozitif koronavirüs vaka sayısı 124’e yükseldi.

Rum yetkililer 2 kişinin koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybettiğini de açıkladı. Buna göre Güney’de hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. Öte yandan Güney Kıbrıs’ta da kısmi sokağa çıkma yasağı başladı.

Yasak kapsamında, parklar, piknik alanları, sahiller, çocuk eğlence alanları gibi halka açık yerlere gidilemeyecek. Kilise ve camilere erişim de yasaklandı. Market, eczane, doktor ve bankaya gitmek ise serbest.

Rum Lider Nikos Anastasiadis, yeni önlemlerde kötüye kullanma veya itaatsizlik olması durumunda, bir sonraki önlemin istisnasız tam sokağa çıkma yasağı olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Güney Kıbrıs’taki siyasi partilerden EDEK, tüm deniz aşırı Kıbrıslı Rum öğrencilerin geri dönmelerinin sağlanmasını talep etti.

EDEK, büyük çoğunluğunun bulunduğu Yunanistan ve Birleşik Krallık’taki durumun kötüleşmesi nedeniyle, tüm Rum öğrencilerin kademeli olarak Güney Kıbrıs’a geri gönderilmesi için bir plan hazırlamaya çağırdı.

Haberde, yurtdışında 20 binden fazla Kıbrıslı Rum öğrenci olduğu; sağlık sorunları ve salgın yüzünden ortaya çıkan gelişmeler nedeniyle kalacak sıkıntıları çekenler olduğu kaydedildi.