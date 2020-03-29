Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya, vaka sayısı ise 214'e yükseldi
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde son 24 saat içerisinde 35 yeni korona virüs vakası tespit edilerek, toplam vaka sayısı 214'e ulaştı. Koronavirüsten hayatını kaybedenler ise 6'ya yükseldi.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs nedeni ile 1 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklanırken, hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu.
68 YAŞINDAKİ BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
koronavirüsten hayatını kaybeden kişinin Lefkoşa Rum Genel Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekte olan 68 yaşındaki bir kişi olduğunu bildirdi. Yetkililer, yeni tespit edilen vakaların 2'sini yurt dışından Güney Kıbrıs'a dönen kişiler olduğunu belirtilirken, 31 kişinin ise teyit edilmiş vakalarla temas sonucu virüsü kaptığı, 2 kişinin ise virüsü nasıl kaptığının henüz bilinmediğini ifade etti.Yetkililer, koronavirüs nedeni ile 9 kişinin yoğun bakımda olduğunu bildirdi.
Kaynak: İHA
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