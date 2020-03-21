Güney Kıbrıs’ta pozitif vaka sayısı 84’e yükseldi

Güney'de koronavirüs vakalarında artış yaşandı.

Kıbrıs Rum Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Güney Kıbrıs’ta bugün 9 yeni vaka daha tespit edildi. Böylece toplam pozitif koronavirüs vaka sayısı 84’e yükseldi.

Rum haber kaynakları vakalardan birinin Baf Genel Hastanesi’nden bir sağlık çalışanı olduğunu olduğunu belirtti.

Haberde diğer 4 vakanın , İspanya, İngiltere ve Polonya’ya seyahat ettiği, bir kişinin ise uçuş görevlisi olduğu kaydedildi.

Diğer vakalar birincil temaslardan geliyor.