Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Güney Kıbrıs’ta pozitif vaka sayısı 84’e yükseldi
Güney Kıbrıs’ta pozitif vaka sayısı 84’e yükseldi

Güney Kıbrıs’ta pozitif vaka sayısı 84’e yükseldi

Güney'de vaka sayısında artış!

A+A-

Güney'de koronavirüs vakalarında artış yaşandı.

Kıbrıs Rum Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Güney Kıbrıs’ta bugün 9 yeni vaka daha tespit edildi. Böylece  toplam pozitif koronavirüs vaka sayısı 84’e yükseldi.

Rum haber kaynakları vakalardan birinin Baf Genel Hastanesi’nden bir sağlık çalışanı olduğunu olduğunu belirtti.

Haberde diğer 4 vakanın , İspanya, İngiltere ve Polonya’ya seyahat ettiği, bir kişinin ise uçuş görevlisi olduğu kaydedildi.

Diğer vakalar birincil temaslardan geliyor.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.