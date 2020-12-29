Güney Kıbrıs’ta rekor vaka sayısı! 907 yeni vaka, 4 ölüm

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte rekor sayıda vaka tespit edildi, 4 yeni can kaybı yaşandı. Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 4 kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, gerçekleştirilen toplam 18 bin 070 test sonucunda 907 de yeni vaka tespit edildi.

Kıbrıs Rum Kesimi’nde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117’ye, toplam vaka sayısı da 21 bin 315’e ulaştı.