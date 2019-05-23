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GÜNEY KIBRIS'TA SARI ALARM VERİLDİ!

GÜNEY KIBRIS'TA SARI ALARM VERİLDİ!

Rum Meteoroloji Dairesi’nden sarı alarm

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Rum Meteoroloji Dairesi’nin yüksek hava sıcaklığı nedeniyle sarı alarm verdiği bildirildi.

Rum haber kaynakları, sarı alarmın bugün saat 14.00’ten yarın saat 16.15’e kadar geçerli olacağını ve hava sıcaklığının 40 derece civarında olmasının beklendiğini duyurdu.
 

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