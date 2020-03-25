Güney Kıbrıs'ta sekiz yeni Covid-19 vakası ile toplam vaka sayısı 132'ye çıktı

Yetkililer, yeni vakalardan ikisinin yurtdışından dönen kişiler olduğunu, dördünün önceden tespit edilen vakalarla temasları olduğunu ve diğer ikisinin nedenlerinin hala araştırıldığını söyledi.

Toplam 132 vaka İngiliz üslerindeki üç vakayı da kapsamaktadır.

Salgından bu yana Güney Kıbrıs'ta üç kişi öldü.