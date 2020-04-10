Güney Kıbrıs'ta vaka sayısı 595'e yükseldi

Güney Kıbrıs'ta bugün (Cuma) yapılan 819 testin sonucunda 31 kişinin covid-19 pozitif olduğu doğrulandı ve toplam koronavirüs vakaları 595'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerde artış olmadı ve sayı 10'da sabit kaldı.

31 yeni vaka, bilinen diğer vakalarla temas eden 15 kişiyi, yurtdışına seyahat eden bir kişiyi ve sebebi halen araştırılmakta olan 15 kişiyi kapsamaktadır.

Cuma günü toplam 58 kişi virüsten kurtularak taburcu oldu.

Güney Kıbrıs'ta 9 Mart'ta ilk vakanın tespitinin ardından , şimdiye kadar toplamda 16.308 koronavirüs testi gerçekleştirildi.

Bilim Kurulu Direktörü Dr Marios Loizou, bugünkü 31 yeni vakanın dün açıklanan 38'den az olduğunu vurgulayarak "Mevcut çabalar etkinliğini götermeye baaşlıyor ancak rahatlama zamanı değil 31 hala büyük bir sayı” dedi.